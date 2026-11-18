Trevisa Investimentos äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Trevisa Investimentos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Trevisa Investimentos mit einem Umsatz von insgesamt 42.9 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.9 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 0.07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch