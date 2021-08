TRENDUMFRAGE/DAX etwas niedriger erwartet

Seit Ende Februar 2021 sind Strukturierte Produkte von Leonteq an der BX Swiss handelbar. Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Manuel Dürr, Leiter des öffentlichen Vertriebs bei LEONTEQ. Was Leonteq ausmacht, welches Angebot an digital handelbaren Anlagenprodukten Leonteq anbietet und welche Themen im Moment besonders rege nachgefragt werden, dazu gibt Manuel Dürr einen Einblick.

Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss stellt Manuel Dürr weiter die neuen Produkte auf Kryptowährungen vor; insbesondere die weltweit ersten kotierten Produkte auf die Kryptowährung Chainlink.