Trenders: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trenders hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.42 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch