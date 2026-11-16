Trenders informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trenders stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 7.44 JPY. Im letzten Jahr hatte Trenders einen Gewinn von 0.860 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24.46 Prozent auf 2.32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch