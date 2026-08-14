Trend Micro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trend Micro veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Trend Micro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26.84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41.68 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.74 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch