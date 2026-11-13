Trend Micro: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trend Micro hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 66.29 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trend Micro noch ein Gewinn pro Aktie von 95.72 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trend Micro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75.32 Milliarden JPY im Vergleich zu 68.84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch