Tremblant est ouvert pour l'été

MONT-TREMBLANT, QC, le 25 juin 2020 /CNW Telbec/ - Tremblant a repris l'opération de plusieurs activités et services depuis quelques semaines, suivant la mise en place de mesures sanitaires, et est maintenant ouvert pour l'été, prêt à accueillir ses visiteurs dans un environnement de villégiature où convergent nature, plein air et grands espaces.

De nombreuses activités incluant télécabine panoramique, plage, luge et Tonga Lumina

L'ajout de l'accès à la télécabine panoramique à compter du 27 juin, aux plages dès le 28 juin, à la luge à compter du 4 juillet ainsi qu'au parcours nocturne Tonga Lumina dès le 17 juillet viendront bonifier la liste des activités déjà offertes en montagne, au village piétonnier ou en périphérie, qu'il s'agisse de randonnée pédestre, golf, mini-golf, tennis, de la location de vélos ou d'embarcations nautiques.

Un village piétonnier accueillant et chaleureux

Pour compléter l'offre des résidences touristiques en opération, tous les hôtels ouvriront leurs portes à compter du 26 juin, à l'exception du Fairmont Tremblant qui accueillera sa clientèle dès le 1er juillet. Ils offriront des réductions flexibles pouvant atteindre 30% de rabais, en fonction du délai de réservation, avec l'offre Dose de plein air. Lors de leur séjour au Centre de villégiature, les vacanciers pourront profiter d'un choix appréciable de boutiques, d'activités et de restaurants proposant des plats pour emporter ou manger sur place, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les terrasses de nombreux commerces seront également réaménagées au cours des prochaines semaines pour savourer pleinement la belle saison tout en respectant les mesures de distanciation physique.

Des mesures sanitaires répondant aux exigences des autorités

Puisque le bien-être des employés et des invités est au cœur des préoccupations de la destination, les activités et commerces en opération se conforment aux exigences des autorités de la Santé publique. La coopération de chacun étant essentielle à la relance responsable et durable de la saison estivale à Tremblant, des mesures sanitaires ont été soigneusement développées et regroupent l'ensemble des procédures à suivre avant et pendant son séjour, dont notamment cette vidéo présentant le parcours du villégiateur.

Pour tout savoir au sujet des activités, commerces, restaurants et établissements d'hébergement en opération, consultez le blogue de Tremblant qui est mis à jour sur une base courante.

