Tremblant annonce le développement d'un nouveau sommet nommé Timber, d'une nouvelle zone débutant et des investissements en infrastructures

Images en haute résolution disponibles ici. Photo et vidéo officielles de l'annonce

disponibles ici, d'ici 14h. ©Tremblant.

MONT-TREMBLANT, QC, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - De nouveaux investissements de 8,8 M$ ont été annoncés aujourd'hui à Tremblant pour développer un tout nouveau sommet nommé Timber, une nouvelle zone débutant au Versant Soleil et réaliser des travaux d'entretien d'infrastructures.

8,8 M$ seront investis en 2020-21

Pour mieux desservir la demande croissante, une nouvelle zone débutant sera aménagée à la base du Versant Soleil au coût de 1,4 M$. Plusieurs projets d'entretien totalisant 5,4 M$ seront également réalisés sur les remontées mécaniques et les bâtiments, dont la rénovation des toilettes adjacentes au Café Johannsen. En vue de l'ouverture du tout nouveau sommet Timber à l'hiver 2021-22, une somme de 2 M$ sera affectée à la mise en place de nouvelles infrastructures.

Ouverture du nouveau sommet Timber en 2021-22

Pour le grand plaisir des skieurs et planchistes, 8 nouvelles pistes menant vers les bases du Versant Soleil et du versant nord sont projetées. Pour atteindre le nouveau sommet, une remontée quadruple à haute vitesse sera installée au pied du Versant Soleil. De plus, l'aménagement d'un système d'enneigement est prévu pour desservir ces nouvelles pistes. Ce projet, qui vise à diversifier le domaine skiable, s'inscrit dans la poursuite du développement du Versant Soleil et réaffirme la position de Tremblant comme leader en tant que Centre de villégiature #1 dans l'est de l'Amérique du Nord.

À propos d'Alterra Mountain Company

Alterra Mountain Company regroupe 15 destinations emblématiques ouvertes à longueur d'année, dont le plus grand centre d'héliski au monde, en plus d'offrir l'Ikon Pass, le nouveau standard en matière d'abonnement de ski saisonnier. La société détient et exploite un éventail de commerces de loisirs, d'hôtellerie, de développement immobilier, de restauration et de vente au détail. Établie à Denver, au Colorado, et offrant des destinations aux quatre coins du continent, l'entreprise est ancrée dans l'esprit de la montagne et unie par une passion pour l'aventure en plein air. La famille de destinations récréatives Alterra Mountain Company s'étend sur six États américains et sur trois provinces canadiennes : Steamboat et Winter Park au Colorado, Squaw Valley Alpine Meadows, Mammoth Mountain, June Mountain et Big Bear Mountain en Californie, Stratton et Sugarbush au Vermont, Snowshoe en Virginie-Occidentale, Tremblant au Québec, Blue Mountain en Ontario, Crystal Mountain dans l'État de Washington, Deer Valley et Solitude Mountain dans l'Utah et CMH Heli-Skiing & Summer Adventures en Colombie-Britannique. La société mise sur le caractère unique et l'authenticité de chaque destination et célèbre les aventures légendaires et les souvenirs durables qu'elle apporte à tous ses hôtes. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.alterramtnco.com.

Tremblant : emmène-moi au sommet

Tremblant fait partie des 15 destinations quatre saisons emblématiques détenues par Alterra Mountain Company, incluant le plus grand centre d'héliski au monde et offrant la passe Ikon, le nouveau standard en matière d'abonnement de ski saisonnier. Véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier, sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre annuelle et la renommée de ses événements d'envergure - dont IRONMAN Mont-Tremblant, le 24 h de Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant - lui ont valu d'être nommé « 23e meilleure destination de ski au monde » par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2019, en plus d'avoir été voté « village de ski #1 dans l'est de l'Amérique du Nord » à 20 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Air Canada et Porter Airlines, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

Pour joindre la communauté de Tremblant :

tremblant.ca • facebook.com/tremblant • @monttremblant #tremblant

SOURCE Association de villégiature Tremblant