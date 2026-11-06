Trekor Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trekor Metals lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.09 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trekor Metals noch ein Gewinn pro Aktie von -0.090 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 97.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172.2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 340.2 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch