Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 10:45:37
Treffen mit VW-Spitze: Sachsens Regierung wirbt für Werk in Zwickau
DRESDEN (awp international) - Noch vor dem Auftakt der Betriebsversammlungen bei Volkswagen haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit der Konzernspitze getroffen. Bereits am Montag kamen Kretschmer und Panter mit Vorstandschef Oliver Blume und VW -Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zusammen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte.
Treffen in Dresdner Staatskanzlei
Das Treffen fand demnach in der Staatskanzlei in Dresden statt. "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichteten. Kretschmer und Panter warben den Angaben nach für die Stärken des Standorts Zwickau als produktivstem VW-Werk in Deutschland.
"Jetzt ist Volkswagen gefordert, diese Leistung mit einer attraktiven Modellpalette und einer klaren Perspektive für die kommenden Jahre zu honorieren", sagte Schreiber den Zeitungen. Nötig seien Entscheidungen, die den Standort auch über 2030 hinaus eine Zukunft geben. Sachsen werde seinen Beitrag leisten, aber die Verantwortung für die Werke liege beim Unternehmen.
Die Initiative für den Termin ging laut Schreiber von Kretschmer aus. Dem war ein Treffen mit der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner und dem Betriebsrat in Zwickau in der vergangenen Woche vorausgegangen.
Blume besucht VW-Werke
Blume besucht in dieser Woche Betriebsversammlungen an mehreren VW-Standorten. Auftakt war Wolfsburg am Dienstag, am Mittwoch reist der Konzernchef nach Emden und Zwickau. Die Produktionen in Ostfriesland und Sachsen stehen seit der Ankündigung weiterer Sparvorhaben im Fokus.
Sie gehören nach Angaben der VW-Führung neben dem Werk für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover und dem Audi-Werk in Neckersulm zu den Standorten, für die es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er-Jahre gibt./jbl/DP/nas
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schlisst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt fällt ins Minus. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.