Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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12.10.2026 12:49:46
Treffen mit Finanzministerium: Air-Asia-Gründer bestreitet Gespräche über Staatshilfe
Air HoldingsAir-Asia-Mitgründer Tony Fernandes hat sich mit Vertretern des malaysischen Finanzministeriums getroffen. Insidern zufolge ging es um eine staatliche Absicherung der geplanten Kapitalbeschaffung, geknüpft an Bedingungen. Fernandes selbst schildert das Gespräch anders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
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