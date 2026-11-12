Tree Island Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tree Island Steel präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tree Island Steel im vergangenen Quartal 43.5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tree Island Steel 36.8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch