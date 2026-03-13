Tredegar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tredegar veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.42 USD. Im letzten Jahr hatte Tredegar einen Gewinn von -2.120 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 184.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.960 USD. Im letzten Jahr hatte Tredegar einen Gewinn von -1.880 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 722.86 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Tredegar 598.02 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch