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09.11.2026 06:37:00
Tredegar hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tredegar hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 207.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 194.9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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