Trebia Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trebia Acquisition A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 61.34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch