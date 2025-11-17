Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’046 -0.8%  Bitcoin 73’269 -2.3%  Dollar 0.7964 0.3%  Öl 64.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Wird das Cybercab nun doch Lenkrad und Pedale bekommen?
Berkshire-Einstieg schiebt Alphabet-Aktie auf neues Rekordhoch
Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie sackt ab
Trotz NHS-Offensive: Palantir-Aktie korrigiert - Analysten uneins
Plug Power mit grösstem UK-Auftrag der Firmengeschichte - warum die Aktie trotzdem fällt
Suche...
eToro entdecken
17.11.2025 21:32:47

Treasuries Show Modest Move Back To The Upside

(RTTNews) - Treasuries moved modestly higher during trading on Monday, regaining ground following the pullback seen over the final two sessions of the previous week.

Bond priced moved to the upside in morning trading and remained positive throughout the afternoon. As a result, the yield on the benchmark ten-year note, which moves opposite of its price, dipped 1.5 basis points to 4.133 percent.

The modest rebound by treasuries came as traders looked ahead to the release of U.S. economic data that was delayed due to the recently ended government shutdown.

The Commerce Department kicked off the release its delayed data this morning with the release of a report unexpectedly showing a modest increase by construction spending in the month of August.

Reports on factory orders and the U.S. trade deficit in August are also due to be released in the coming days along with the monthly jobs report for September.

While the reports will be more backward looking than traders would prefer, the data could still impact the outlook for interest rates ahead of the Federal Reserve's next monetary policy meeting in December.

CME Group's FedWatch Tool is currently indicating a 55.1 percent chance the Fed will leave rates unchanged next month and a 44.9 percent chance of another quarter point rate cut.

Treasuries may have benefitted from their appeal as a safe haven, as stocks on Wall Street succumbed to selling pressure after showing a lack of direction earlier in the session.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

11:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Lichtet sich der Nebel?
09:30 Zoll-Deal nicht nur positiv
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’129.08 19.44 S5MBPU
Short 13’401.24 13.73 S0IB1U
Short 13’876.58 8.99 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’597.82 17.11.2025 17:31:20
Long 12’093.89 19.74 SPMB5U
Long 11’817.07 13.88 SG1BPU
Long 11’294.22 8.84 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie verkauft: Peter Thiel warnt Anleger vor kommender KI-Blase
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Vor wichtigen US-Daten: US-Börsen letztlich mit Verlusten -- SMI schliesst schwächer -- DAX beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schliesslich im Minus
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik

Top-Rankings

UBS: Diese US-Aktien befinden sich in Q3 im Depot
Einblick ins Depot
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So hat George Soros sein Depot angepasst
So hat George Soros im dritten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:14 Aktien New York Schluss: Dow & Co starten schwach in die Woche
22:12 ROUNDUP: Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
21:43 Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
21:20 Wadephul trifft serbischen Präsidenten Vucic in Belgrad
21:18 Bitcoin sinkt weiter und steuert auf 90.000 US-Dollar zu
20:54 Spahn: 'Die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein'
20:53 Devisen: Eurokurs weiter unter 1,16 US-Dollar
20:35 Deutschland gibt 60 Millionen Euro für Klimawandel-Anpassung
20:03 Spahn erwartet Einigung zu Rente bis Jahresende
20:01 Aktien New York: Verluste - Berkshire-Einstieg beschert Alphabet Rekordhoch