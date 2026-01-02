|
02.01.2026 21:20:21
Treasuries See Further Downside Amid Lingering Interest Rate Uncertainty
(RTTNews) - Treasuries moved to the downside over the course of the trading day on Friday, extending the pullback seen over the final two sessions of 2025.
After initially showing a lack of direction, bond prices slid firmly into negative territory as the day progressed. Subsequently, the yield on the benchmark ten-year note, which moves opposite of its price, climbed 2.4 basis points to 4.187 percent.
The continued weakness among treasuries came amid lingering uncertainty about the outlook for interest rates in the new year.
While the Federal Reserve is widely expected to cut interest rates by at least another quarter point this year, CME Group's FedWatch Tool suggests mixed views about when the rate cut will come.
The Fed is not expected to lower interest rates at its next meeting later this month, however, with the FedWatch Tool indicating an 82.8 percent chance the central bank will leave rates unchanged.
Nonetheless, trading activity appeared somewhat subdued, as some traders remained away from their desks following the New Year's Day holiday on Thursday.
A lack of major U.S. economic data may also have kept some traders on the sidelines ahead of the release of several key reports next week, including the closely watched monthly jobs report.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.