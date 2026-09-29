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29.09.2026 21:29:34

Treasuries See Further Downside After Early Rebound

(RTTNews) - After trending lower over the past several sessions, treasuries regained some ground in early trading on Tuesday but once again came under pressure as the day progressed.

Bond prices pulled back off their early highs and into negative territory. Subsequently, the yield on the benchmark ten-year note, which moves opposite of its price, rose by 1.6 basis points to 5.260 percent.

With the continued increase on the day, the ten-year yield has reached its highest levels since May of 2002.

Treasuries initially benefitted from a sharp pullback by the price of crude oil, although buying interest quickly waned as traders look ahead to the release of key inflation data on Wednesday.

The inflation data could have a significant impact on the outlook for interest rates ahead of the Federal Reserve's next monetary policy meeting late next month.

In U.S. economic news, a report released by the Conference Board unexpectedly showed a notable deterioration in U.S. consumer confidence in the month of September.

The Conference Board said its consumer confidence index slumped to 81.9 in September from a downwardly revised 88.6 in August.

Economists had expected the consumer confidence index to inch up to 90.0 from 89.4 originally reported for the previous month.

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’499.39 19.64 SSBLXU
Short 14’809.54 13.67 SL4BRU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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