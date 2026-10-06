Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’519 0.5%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9362 0.4%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’169 0.7%  Bitcoin 71’123 -0.2%  Dollar 0.8316 0.0%  Öl 101.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar am Dienstag
DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie
Zalando-Aktie: Dividende bleibt weiterhin aus - "Lifestyle-KI" geplant
Avolta-Aktie: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
Suche...
ETF Sparplan
06.10.2026 21:18:31

Treasuries Regain Ground Following Recent Downward Trend

(RTTNews) - Treasuries showed a notable advance during trading on Tuesday, regaining ground after trending lower over the past several sessions.

Bond prices gave back after an early surge but moved back to the upside as the day progressed. As a result, the yield on the benchmark ten-year note, which moves opposite of its price, has fallen 4.6 basis points to 5.265 percent.

The rebound by treasuries may partly have reflected bargain hunting after yields jumped to multi-decade highs during Monday's session.

Treasuries also initially benefitted from an extended slump by the price of crude oil but remained positive even as crude oil prices regained ground.

Traders are also looking ahead to the release of the minutes of the Federal Reserve's latest monetary policy meeting on Wednesday.

The minutes may shed additional light on Fed officials' thinking ahead of the central bank's next interest rate decision later this month.

CME Group's FedWatch Tool is currently indicating an 80.6 percent chance the Fed will leave rates unchanged and just a 19.4 percent chance of another quarter point rate hike.

In U.S. economic news, a report released by the Commerce Department showed the U.S. trade deficit widened by more than expected in the month of August.

The Commerce Department said the trade deficit increased to $105.6 billion in August from a revised $92.8 billion in July.

Economists had expected the trade deficit to grow to $99.0 billion from the $88.6 billion originally reported for the previous month.

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

20:46 Logo WHS Goldminen vor dem Comeback? GDX-ETF mit Short Put im Fokus | Eine Aktie, eine Option
16:13 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
11:20 Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
10:24 SMI startet freundlich in die neue Woche
10:01 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
09:12 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie getestet
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’330.62 19.58 SWB2VU
Short 14’628.72 13.64 SJBE8U
Short 15’155.59 8.96 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’184.66 19.30 SKBOPU
Long 12’887.06 13.57 BSUBWU
Long 12’358.20 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.