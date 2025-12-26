|
Treasuries Close Roughly Flat After Early Move To The Upside
(RTTNews) - After moving to the upside early in the session, treasuries gave back ground over the course of the trading day on Friday before closing roughly flat.
Bond prices pulled back off their early highs in late morning trading and spent the rest of the day lingering near the unchanged line. Subsequently, the yield on the benchmark ten-year note, which moves opposite of its price, closed unchanged at 4.136 percent.
The choppy trading on the day came as many traders remained away from their desks following the Christmas Day holiday on Thursday, leading to below average trading activity.
Looking ahead, overall trading activity may remain somewhat subdued next week due to the New Year's Day holiday on Thursday.
Reports on weekly jobless claims and pending home sales may still attract attention along with the minutes of the Federal Reserve's latest monetary policy meeting.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
