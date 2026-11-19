Treasure Global hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -7.600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1127.78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch