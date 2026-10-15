Treasure Global präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Treasure Global hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.64 USD gegenüber -400.200 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Treasure Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -9.630 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Treasure Global ein EPS von -397.400 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5.17 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Treasure Global einen Umsatz von 2.33 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch