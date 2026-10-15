Treasure Factory veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Treasure Factory lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.23 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Treasure Factory einen Umsatz von 10.61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch