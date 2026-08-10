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10.08.2026 06:37:00
Treace Medical Concepts: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Treace Medical Concepts stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.24 USD gegenüber -0.280 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.24 Prozent auf 45.4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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