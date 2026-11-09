Treace Medical Concepts präsentierte Quartalsergebnisse

Treace Medical Concepts hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.260 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch