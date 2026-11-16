TRE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TRE liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TRE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRE ein EPS von 71.49 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.90 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch