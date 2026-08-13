TRE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TRE hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25.04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 103.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32.40 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.45 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch