Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le NM CTMA Voyageur rappelé aux Îles-de-la-Madeleine pour un ravitaillement urgent

QUÉBEC, le 3 mars 2019 /CNW Telbec/ - En raison des conditions hivernales qui prévalent dans le golfe du Saint-Laurent, le service maritime à la traverse de Matane doit de nouveau être interrompu à compter du mardi 5 mars puisque le NM CTMA Voyageur est requis aux Îles-de-la-Madeleine.

En effet, les conditions de glaces difficiles qui perdurent dans la région de Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard, rendent difficile le ravitaillement des Îles en marchandises de première nécessité, dont la nourriture et le gaz propane.

Dans ce contexte, le NM CTMA Voyageur doit quitter Matane demain, après les traversées de 8 h et 15 h, et il est incertain qu'il puisse y revenir. Cette information sera confirmée dès que possible.

La remise en service du NM Apollo est toujours planifiée au plus tôt le jeudi 7 mars. La STQ sera en mesure de confirmer ce mardi la date exacte du début de son service.

Navette aérienne jusqu'à dimanche

Rappelons que la STQ a prolongé le service aérien jusqu'au dimanche 10 mars inclusivement, indépendamment de la date du retour en service du NM Apollo, afin permettre aux familles de planifier leurs déplacements pour la semaine de relâche scolaire.

De plus, un appareil de grande capacité en mesure d'accueillir une centaine de passagers sera affecté à la liaison aérienne dès le 7 mars afin de répondre à la demande.

Les clients qui le souhaitent peuvent réserver leur aller-retour dès maintenant. L'horaire complet des vols figure au traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec