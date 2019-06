Traverse de la rivière Saint-Augustin : décès d'un employé

QUÉBEC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) a appris avec grande tristesse le décès de l'un de ses employés de la traverse Rivière-Saint-Augustin. Toutes nos pensées vont à la famille de l'employé et à ses proches pendant ces moments extrêmement difficiles. Nous leur offrons nos plus profondes sympathies et tout notre soutien.

L'employé en question ne se trouvait pas sur son lieu de travail au moment du décès. Par contre, deux autres employés de cette traverse ont présenté des malaises dont la cause n'est pas déterminée au cours des derniers jours et sont actuellement hospitalisés.

Pour cette raison et sans présumer de la cause du décès de son employé, la STQ a mis en place des mesures préventives.

Le bâtiment de la traverse a été évacué et l'accès y est interdit. En conséquence, le service offert par l'aéroglisseur L'Esprit-de-Pakuashipi a été interrompu jusqu'à nouvel ordre.

La STQ a rapidement contacté les autorités dont la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

La STQ a exigé que tous les employés de la traverse se rendent immédiatement aux services médicaux locaux pour subir une évaluation.

Une équipe de professionnels sera dépêchée sur place dès demain matin afin de soutenir adéquatement les employés, leur famille et leurs proches.

La priorité absolue de STQ est de s'assurer de la santé et du bien-être de tout son personnel. À l'heure actuelle, rien n'indique que les autres employés de la STQ soient exposés à un risque quelconque. Malgré cela, la STQ prend dès à présent des actions préventives. Les gestionnaires de toutes les traverses ont été mandatés pour passer en revue des entrepôts et hangars fermés afin de s'assurer que ces milieux de travail sont entièrement sécuritaires. Des inspections s'ajoutant aux plans d'entretien réguliers seront effectuées au cours des prochaines heures.

La STQ assurera sa collaboration complète et entière à l'enquête qui s'entame. Nous réitérons nos plus profondes sympathies et notre soutien à la famille et aux proches des employés touchés en ces terribles moments.

SOURCE Société des traversiers du Québec