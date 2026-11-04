Travere Thereapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Travere Thereapeutics liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Travere Thereapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Travere Thereapeutics 224.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch