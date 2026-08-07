Travere Thereapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Travere Thereapeutics veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Travere Thereapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169.6 Millionen USD im Vergleich zu 114.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch