Travelzoo Aktie 21639839 / US89421Q2057
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28.07.2026 15:15:31
Travelzoo Slips To Loss In Q2, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Tuesday, Travelzoo (TZOO) announced its financial results for the second quarter, reporting a net loss, primarily due to international conflicts that affected the business negatively. However, the management considers this a temporary effect.
Net loss for the period was $2.1 million, or $0.21 a share, compared with last year's profit of $1.4 million, or $0.12 a share.
Revenues declined 3 percent, to $23.2 million from $23.9 million in the prior year.
Looking ahead, the company anticipates year-over-year revenue growth in the third quarter of 2026.
In the pre-market hours, TZOO is trading at $7.63, down 25.30 percent on the Nasdaq.
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