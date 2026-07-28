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Travelzoo Aktie 21639839 / US89421Q2057

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28.07.2026 15:15:31

Travelzoo Slips To Loss In Q2, Stock Falls In Pre-Market

Travelzoo
5.99 CHF -28.34%
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(RTTNews) - Tuesday, Travelzoo (TZOO) announced its financial results for the second quarter, reporting a net loss, primarily due to international conflicts that affected the business negatively. However, the management considers this a temporary effect.

Net loss for the period was $2.1 million, or $0.21 a share, compared with last year's profit of $1.4 million, or $0.12 a share.

Revenues declined 3 percent, to $23.2 million from $23.9 million in the prior year.

Looking ahead, the company anticipates year-over-year revenue growth in the third quarter of 2026.

In the pre-market hours, TZOO is trading at $7.63, down 25.30 percent on the Nasdaq.

In eigener Sache

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Short 15’387.50 13.87 SWBWSU
Short 15’976.99 8.79 SRPBPU
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Long 13’023.60 8.99 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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