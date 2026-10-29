Travelzoo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Travelzoo hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Travelzoo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Travelzoo 22.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch