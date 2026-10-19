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19.10.2026 06:37:00
Travelers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Travelers hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Travelers 8.24 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 12.41 Milliarden USD, gegenüber 12.47 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.47 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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