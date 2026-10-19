Travelers Companies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Travelers Companies hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 63.76 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 6.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Travelers Companies 67.95 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch