Travelers Companies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Travelers Companies präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2259.79 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1824.54 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18’615.89 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 16’566.67 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch