Travel + Leisure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Travel + Leisure hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.67 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Travel + Leisure im vergangenen Quartal 1.10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Travel + Leisure 1.04 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch