Travel + Leisure Co. Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Travel + Leisure Co. (TNL) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $109 million, or $1.72 per share. This compares with $108 million, or $1.62 per share, last year.

Excluding items, Travel + Leisure Co. reported adjusted earnings of $119 million or $1.88 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.4% to $1.063 billion from $1.018 billion last year.

Travel + Leisure Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $109 Mln. vs. $108 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $1.62 last year. -Revenue: $1.063 Bln vs. $1.018 Bln last year.