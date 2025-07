Traton senkt Jahresziele deutlich - Aktienkurs sackt ab

MÜNCHEN (awp international) - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton Group bekommt unter anderem das schwache Umfeld für Nutzfahrzeuge in den USA zu spüren und macht spürbare Abstriche am Jahresausblick. So dürfte die um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnismarge 2025 nur noch bei 6,0 bis 7,0 Prozent landen, teilte der MDax -Konzern am späten Donnerstagabend mit. Bisher war das Unternehmen von 7,5 bis 8,5 Prozent ausgegangen.

Bei Umsatz und Absatz erwartet Traton nun eine Veränderung zum Vorjahr von minus zehn bis null Prozent. Hier hatte die Erwartung zuvor bei minus fünf bis plus fünf Prozent gelegen. Neben den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik nannte Traton auch die weiterhin schwache Wirtschaftslage in Europa sowie wachsende Herausforderungen in Brasilien, die allesamt zu einer stärker als erwarteten Kaufzurückhaltung der Kunden führten.

Im ersten Halbjahr war der Umsatz des Unternehmens um 6 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 21,9 Milliarden Euro gesunken. Das operative bereinigte Ergebnis sank von 2,1 auf 1,4 Milliarden Euro. Die operative Rendite fiel von 9,1 auf 6,3 Prozent.

Die Traton-Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion 7,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs./he/edh