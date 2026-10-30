TRATON SE Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TRATON SE Un veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3.84 USD gegenüber 0.760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.03 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 12.17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch