TRATON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TRATON hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.650 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 11.33 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.97 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 11.54 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch