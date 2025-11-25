|
25.11.2025 02:02:19
TRATON GROUP Extends CFO Michael Jackstein's Contract
(RTTNews) - The Supervisory Board of the TRATON GROUP announced personnel decisions following its meeting last Friday.
The company has extended the contract of Michael Jackstein, Chief Financial Officer and Chief Human Resources Officer, ensuring continued leadership in finance and human resources.
In addition, the Supervisory Board also extended the contract of Catharina Modahl Nilsson, who is responsible for Product Management, reinforcing the Group's commitment to strengthening its product strategy and innovation.
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
