Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’154 0.1%  SPI 18’206 -0.1%  Dow 49’321 0.5%  DAX 24’903 0.0%  Euro 0.9206 -0.2%  EStoxx50 5’956 0.1%  Gold 5’086 2.1%  Bitcoin 68’282 1.4%  Dollar 0.7742 -0.1%  Öl 65.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
TRATON-Aktie trotzdem schwächer: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw
Danone-Aktie fällt: Rückrufaktion bei einzelnen Säuglingsnahrungsprodukten
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag weiter zu
Suche...

Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Autonomes Fahren 26.01.2026 16:45:00

TRATON-Aktie trotzdem schwächer: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw

TRATON-Aktie trotzdem schwächer: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw

TRATON vertieft die Zusammenarbeit mit PlusAI und treibt die Einführung autonomer Lkw in den USA und Europa voran.

Volkswagen
10.40 EUR -0.95%
Kaufen Verkaufen
Der Nutzfahrzeughersteller TRATON erweitert seine Partnerschaft mit dem Anbieter KI-basierter virtueller Fahrersoftware PlusAI. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Markteinführung autonomer Lkw für den Fernverkehr in den USA und Europa zu beschleunigen.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird TRATON bis zu 25 Millionen US-Dollar zweckgebundene Mittel für Forschung und Entwicklung (F&E) bereitstellen, um die Integration des virtuellen Fahrersystems "SuperDrive" von PlusAI in autonome Lkw seiner Marken, darunter Scania, MAN und International, zu beschleunigen, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte.

Zudem werde TRATON im Zuge des geplanten Börsengangs von PlusAI einen Vertreter für das Board of Directors des Unternehmens benennen. Damit soll die strategische Abstimmung beider Unternehmen weiter gestärkt werden, während sie sich auf die Markteinführung in den USA vorbereiten.

"Autonome Lkw sind eine strategische Säule in der langfristigen Technologie-Roadmap von TRATON", sagte F&E-Vorstand Niklas Klingenberg laut der Mitteilung. "Vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit an haben die technischen Fähigkeiten und die kommerzielle Umsetzung von PlusAI unsere Erwartungen übertroffen."

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2024 zusammen und haben der Mitteilung zufolge seitdem technische und operative Meilensteine auf dem Weg zur Einführung autonomer Lkw erreicht. So hat die US-Nutzfahrzeugtochter International in Texas gemeinsam mit einem der grössten Logistik- und Transportunternehmen Nordamerikas autonome Flottenversuche begonnen. Dies sei ein entscheidender Schritt hin zu einer Kommerzialisierung im grossen Massstab, so TRATON.

Im XETRA-Handel am Montag steht die TRATON-Aktie zeitweise 0,25 Prozent tiefer bei 31,30 Euro.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

Weitere Links:

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie

Bildquelle: TRATON GROUP

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten