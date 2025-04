TRATON-Aktie sinkt: Industrie-Batteriegeschäft von Northvolt geht an Scania

Der Kauf war bereits Anfang des Jahres vereinbart worden, als der Batteriehersteller ein finanzielles Restrukturierungsverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechtes durchlief.

Später musste Northvolt in Schweden Insolvenz anmelden, nachdem es nicht gelungen war, die für den Fortbestand des Unternehmens nötige finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Ein vom schwedischen Gericht bestellter Treuhänder überwacht das Konkursverfahren, einschliesslich des Verkaufs des Unternehmens und seiner Vermögenswerte sowie der Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten. Der Treuhänder erklärte kürzlich, dass Northvolt den Betrieb fortsetzen kann, allerdings auf einer reduzierten Basis, wenn eine grundsätzliche Einigung mit den wichtigsten Interessengruppen erzielt worden ist.

Die Industriesparte von Northvolt stellt Batterien für Kunden in Branchen wie Materialtransport, Baumaschinen und Bergbau her. Das Unternehmen verfügt über Produktionsanlagen, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und ein Team von rund 260 Mitarbeitern an Standorten in Danzig und Stockholm.

"Scania und der Treuhänder haben sich auf eine Vereinbarung geeinigt, die die Fortführung des Geschäftsbetriebs sicherstellt", teilte der zum Münchner TRATON-Konzern gehörende Lkw-Hersteller am Freitag mit. "Nach der Übernahme werden die Geschäfte von Northvolt Systems Industrial weitergeführt."

Die finanziellen Bedingungen wurden nicht genannt.

Die Aktie der Scania-Mutter TRATON zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 1,09 Prozent tiefer bei 25,52 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES