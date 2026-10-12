TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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12.10.2026 09:36:00
TRATON-Aktie mit Plus: US-Geschäft treibt den Absatz an - Nutzfahrzeuggeschäft gewinnt an Fahrt
TRATON hat den Absatz im dritten Quartal um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem die US-Marke International Motors legte kräftig zu.
International Motors legt kräftig zu
Die US-Marke International Motors steigerte ihren Absatz um nahezu die Hälfte auf 19.900 Fahrzeuge. Die margenträchtige Marke Scania verkaufte drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit 22.100 Fahrzeuge. Beim grössten Hersteller MAN hingegen gingen die Verkäufe um ein Prozent auf 24.500 Fahrzeuge zurück.
Die TRATON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,37 Prozent auf 33,92 Euro.
MÜNCHEN (awp international)
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