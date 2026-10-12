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Nutzfahrzeugabsatz 12.10.2026 09:36:00

TRATON-Aktie mit Plus: US-Geschäft treibt den Absatz an - Nutzfahrzeuggeschäft gewinnt an Fahrt

TRATON-Aktie mit Plus: US-Geschäft treibt den Absatz an - Nutzfahrzeuggeschäft gewinnt an Fahrt

TRATON hat den Absatz im dritten Quartal um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem die US-Marke International Motors legte kräftig zu.

TRATON
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Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON hat ihren Absatz im dritten Quartal spürbar gesteigert. Die Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge, wie der MDax-Konzern am Montag in München mitteilte. Grund war vor allem ein besseres Abschneiden im US-Markt, der vor einem Jahr wegen der Zollkapriolen von Präsident Donald Trump deutlich eingebrochen war.

International Motors legt kräftig zu

Die US-Marke International Motors steigerte ihren Absatz um nahezu die Hälfte auf 19.900 Fahrzeuge. Die margenträchtige Marke Scania verkaufte drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit 22.100 Fahrzeuge. Beim grössten Hersteller MAN hingegen gingen die Verkäufe um ein Prozent auf 24.500 Fahrzeuge zurück.

Die TRATON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,37 Prozent auf 33,92 Euro.

MÜNCHEN (awp international)

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Bildquelle: TRATON GROUP
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