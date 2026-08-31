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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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31.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 38,42 EUR.

TRATON
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Das Papier von TRATON konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 38,42 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'859 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 38,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 41'860 Stück.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,90 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte TRATON die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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