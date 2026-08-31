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31.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag fester

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag fester

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 38,20 EUR.

TRATON
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Das Papier von TRATON konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 38,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'895 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,36 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 37,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'093 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Abschläge von 32,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
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