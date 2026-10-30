TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Freitagmittag südwärts

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 32,00 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'554 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 31,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'982 TRATON-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Gewinne von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 26,98 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 15,69 Prozent sinken.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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