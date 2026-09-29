TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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29.09.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 34,90 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 34,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'935 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 34,90 EUR. Bei 35,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4'920 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 18,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,31 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,85 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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