TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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29.09.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Dienstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,44 EUR.
Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 35,44 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'046 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die TRATON-Aktie legte bis auf 35,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57'629 TRATON-Aktien.
Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 16,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,26 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,31 EUR. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.
In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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